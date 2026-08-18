El fin de semana largo dejó una ocupación cercana al 60% en la Ciudad

El primer fin de semana largo después de las vacaciones de invierno dejó alrededor de 9 mil arribos turísticos en la ciudad de Salta y una ocupación hotelera cercana al 60%, según informó el presidente del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el funcionario reconoció que existía “incertidumbre” sobre el movimiento que tendría la ciudad debido a la cercanía con el cierre de la temporada invernal. Sin embargo, consideró que los números fueron positivos.

“Hubo una ocupación cercana al 60% y un impacto económico muy importante de más de 2.300 millones de pesos”, detalló.

Para García Soria, los resultados vuelven a mostrar el peso que tienen los fines de semana largos en el movimiento turístico por fuera de las temporadas tradicionales. “Cada vez que hay un fin de semana largo o alguno de estos momentos marcados en el calendario, se nota un incremento en los arribos, la ocupación y el movimiento turístico”, sostuvo.