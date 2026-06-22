Rallé propone quitarle a Edesa la concesión: “Calidad, o se van”

El diputado por Güemes y presidente del bloque Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, presentó un proyecto de ley que abre la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de licitación del servicio de energía eléctrica en Salta y revisar la continuidad de Edesa como distribuidora.

La iniciativa fue planteada tras los reclamos por cortes y problemas de facturación en distintos puntos de la provincia. En Hablemos de Política, por Aries, Rallé sostuvo que existe un “punto de hartazgo” en la sociedad y advirtió que el malestar no se limita a Güemes, sino que también alcanza a San Martín, Orán y Rivadavia.

“Hay un cansancio con la empresa”, afirmó el legislador, al cuestionar la falta de inversiones y la calidad del servicio. Según señaló, hay instalaciones que datan de los años 60 y la firma “está más preocupada en recaudar que en darle mayor calidad al servicio”.

El proyecto y el debate político

Rallé aclaró que el proyecto lleva solo su firma y que no busca comprometer al bloque oficialista en una posición institucional. Sin embargo, espera que otros legisladores acompañen la discusión a medida que avance el tratamiento.

También apuntó contra los controles sobre la empresa y consideró que “alguna instancia del proceso de auditoría falló”. En ese marco, anticipó que el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, concurrirá a la Cámara para una reunión de interbloque.

El proyecto tomaría estado parlamentario el martes y quedará sujeto al debate legislativo.