Farfán: “Creo que la UCR podría plantarse sola”

La presidenta de la Unión Cívica Radical de Salta y diputada provincial, Soledad Farfán, defendió la postulación de Miguel Nanni para integrar la Auditoría General de la Provincia y sostuvo que su candidatura responde al lugar opositor que ocupa el radicalismo frente al Gobierno provincial.

En diálogo con Aries, Farfán recordó que la UCR integró Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 y que Nanni fue candidato a gobernador. “Nosotros desde la banca que ocupo actualmente siempre hemos sido una oposición a este gobierno”, afirmó y definió al radicalismo como una “oposición constructiva”.

Ante los cuestionamientos por la profesión de Nanni, la legisladora señaló que la Constitución habilita tanto a abogados como a contadores para integrar la Auditoría. Además, destacó que el dirigente cuenta con posgrados vinculados a tributación, una maestría en Finanzas Públicas y experiencia como diputado nacional.

Farfán también cuestionó el tono de la discusión política y apuntó contra el perfil confrontativo de sectores de La Libertad Avanza. “Uno ve al contrincante o al que piensa distinto como un adversario, pero no un enemigo”, sostuvo. En ese sentido, reivindicó a la UCR como un partido respetuoso de las instituciones, la democracia y los principios republicanos.

La dirigente confirmó además que el radicalismo salteño tendrá elecciones internas el 25 de octubre y aseguró que el espacio se encuentra recorriendo distintos departamentos para fortalecer su estructura y sumar afiliaciones. También planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de los partidos políticos frente a la creciente personalización de las candidaturas.

De cara a las próximas elecciones provinciales, Farfán dejó abierta la discusión sobre la estrategia electoral de la UCR. “A título personal, yo me animo a salir sola”, afirmó, aunque aclaró que no descarta acuerdos con sectores que compartan objetivos vinculados al empleo, la salud, la educación pública y la presencia del Estado.

“Hoy yo me siento con fuerza y creo que el partido podría plantarse solo”, concluyó.