Casi mil usuarios de Güemes serán compensados por errores en la facturación eléctrica

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) resolvió aplicar una multa de $238.906.621,38 a EDESA S.A. tras confirmar irregularidades en el proceso de facturación del servicio eléctrico que afectó a 991 usuarios del municipio de General Güemes.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 1010/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, luego de una auditoría iniciada por el organismo para investigar la acumulación de consumos en las facturas correspondientes al período mayo de 2026.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la distribuidora omitió registrar e incluir consumos eléctricos durante los períodos comprendidos entre enero y abril de este año y posteriormente concentró esos montos en una única factura emitida en mayo.

Además, el ENRESP sostuvo que en esa acumulación no se aplicaron beneficios previstos para los usuarios, entre ellos la tarifa diferencial por zona cálida ni el cupo de consumo subsidiado establecido por el Gobierno nacional.

Como parte de la resolución, se ordenó a EDESA refacturar el período 05/2026 utilizando exclusivamente lecturas reales de consumo y dejar sin efecto la modalidad aplicada.

También se dispuso que el monto de la multa sea destinado directamente a compensar a los usuarios afectados mediante la cancelación de los períodos que originalmente habían sido facturados con consumos “cero”, además del período mayo de 2026 recalculado correctamente.

En los casos donde los usuarios ya hubieran abonado las facturas observadas, la empresa deberá otorgar el correspondiente crédito compensatorio en la siguiente liquidación.

Por otra parte, continuará vigente la medida cautelar que prohíbe a EDESA realizar cortes del servicio por falta de pago mientras avance el proceso de auditoría.



