Diputados aprobó la Carta Orgánica de Apolinario Saravia

La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a la Carta Orgánica de Apolinario Saravia, siendo esta la primera con la que contará la localidad.

En este sentido, el representante de Anta, Juan Pablo Cuellar, explicó que el documento incluye temas innovadores y resaltó que se hayan incluido tópicos como producción, medio ambiente, seguridad y nuevos derechos como los del consumidor.

Finalmente, el legislador aseguró que la Cámara debió introducir cambios a lo aprobado por la Convención de la localidad ya que excedían las facultades que puede tener este tipo de documentos.

“No hay un control político, solo una armonización para el respecto de la pirámide jurídica donde nuestra Constitución Nacional es la más importante”, concluyó.