Diputados salteños dieron media sanción al proyecto que establece que el mapa, junto a la leyenda ‘Las Malvinas son Argentinas’, estén presentes en todos los edificios públicos.
Diputados aprobó la Carta Orgánica de Apolinario Saravia
Política11/08/2026
Se trata de la primera Carta de la localidad. Legisladores destacaron la inclusión de temas como producción y medio ambiente, entre otros.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a la Carta Orgánica de Apolinario Saravia, siendo esta la primera con la que contará la localidad.
En este sentido, el representante de Anta, Juan Pablo Cuellar, explicó que el documento incluye temas innovadores y resaltó que se hayan incluido tópicos como producción, medio ambiente, seguridad y nuevos derechos como los del consumidor.
Finalmente, el legislador aseguró que la Cámara debió introducir cambios a lo aprobado por la Convención de la localidad ya que excedían las facultades que puede tener este tipo de documentos.
“No hay un control político, solo una armonización para el respecto de la pirámide jurídica donde nuestra Constitución Nacional es la más importante”, concluyó.
Te puede interesar
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron que el gobierno libertario restituya el programa y su asignación monetaria.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que el comisario mayor Gustavo Antonio Gauna actuó correctamente durante la protesta contra la Ley de Tierras.
A partir de las 16 horas, las movilizaciones se realizarán en las principales plazas del país y en el Obelisco. Contra el ajuste y la prórroga de las becas del CONICET.
El fiscal Pollicita pidió explicaciones sobre ese súbito salto en los ingresos de se empresa entre octubre y diciembre de 2024, por facturación a solo tres proveedores.
El traspié en el Senado con el capítulo de la extranjerización de las tierras aún provoca tensión; fue invitado a la mesa política para “explicar” sus próximas iniciativas.
Lo más visto
El partido comenzará a las 19:00 en el Palacio Ducó, en Parque Patricios.es la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.
Gabriel Díaz, defensor de Gimnasia y Tiro, se perderá el clásico salteño del próximo domingo ante Central Norte, luego de sufrir una lesión durante el partido del pasado domingo frente a Nueva Chicago.
Restan menos de 18 kilómetros de pavimentación para completar la conexión proyectada hacia Chile.
Fin de la intervención en el PJ Salta: San Millán asume con salarios al día y menos deuda
Ivana ChañiPolítica11/08/2026
El justicialismo salteño cerrará este miércoles una etapa marcada por problemas económicos e incertidumbre interna. La nueva conducción recibirá el partido con buena parte de las obligaciones regularizadas.
Se trata de 500 metros de longitud que corresponden a uno de los principales corredores viales de la zona.