Diputados piden que se restituya el programa ‘Volver al Trabajo’

Sobre tablas, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de declaración por el cual se solicita al gobierno nacional que restituya el programa ‘Volver al trabajo’.

“Este proyecto no tiene bandería política, sino que tiene que ver con decisiones políticas que impactan en una determinada población, en 52.739 salteños hoy se ven perjudicados por la decisión de dar de baja el programa”, aseguró la diputada Socorro Villamayor al momento de tomar la palabra.

En este sentido, señaló que a nivel nacional la medida alcanza a 900.000 personas y que la baja del programa implicó el no desembolso de $78.000 por cada beneficiario.

Explicó la legisladora que, con la llegada de Milei al poder, se creó el Ministerio de Capital Humano y el programa de inclusión laboral mencionado.

“¿Qué beneficio puede tener el gobierno nacional al suprimirlo?”, cuestionó Villamayor, asegurando, para finalizar, que la erogación para el pago de estas asignaciones es ínfimo.