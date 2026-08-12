Deudas municipales: LLA cuestionó el pase de los reclamos a la Justicia

La concejal de La Libertad Avanza, Laura Jorge, cuestionó la judicialización de las deudas municipales y planteó la necesidad de revisar los mecanismos que se aplican cuando un contribuyente acumula obligaciones impagas.

Durante una entrevista, la edil señaló que existen casos en los que las deudas terminan derivando en procesos judiciales, lo que incorpora nuevas instancias y costos vinculados al reclamo.

Jorge consideró que antes de avanzar por esa vía deberían analizarse alternativas que permitan regularizar las obligaciones pendientes mediante mecanismos administrativos.

En ese marco, sostuvo que el municipio debería contar con herramientas que permitan evaluar cada situación y facilitar acuerdos antes de que el reclamo llegue a la Justicia.

La concejal también vinculó esta discusión con la política tributaria municipal y con la forma en que se actualiza la Unidad Tributaria, aunque centró su cuestionamiento en el procedimiento utilizado frente a las deudas acumuladas.

Desde su bloque también habían impulsado una iniciativa para congelar la Unidad Tributaria durante el resto de 2026, proyecto que no consiguió los votos necesarios en el Concejo Deliberante.

Jorge insistió en que el debate debería incluir no solo la actualización de los tributos, sino también los mecanismos de cobro y las alternativas disponibles para evitar que determinadas deudas terminen directamente en instancias judiciales.