El Gobierno defiende al policía de civil que apuntó a manifestantes

De civil, sin placa identificatoria a la vista y apuntando con un arma contra los manifestantes. La fotografía del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna en la manifestación del 6 de agosto generó reproches mediáticos, políticos y judiciales. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad quieren dejar en claro su respaldo absoluto al efectivo. “Quienes ponen el cuerpo para evitar que un grupo de delincuentes violentos tomen por asalto al Congreso están más cerca de ser héroes de la democracia que personas a las cuales hay que señalar y perseguir”, repitió un funcionario de primera línea de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

Apenas se difundió la foto del comisario mayor vestido de civil en plena manifestación, Gauna recibió un llamado de sus superiores. Él les aseguró que sí llevaba la placa. De todas formas, para el Gobierno se trata de un asunto menor. “No sé si se le habrá caído o no salió en la foto. Pero nuestra posición es que estamos discutiendo si un agente de la policía tenía o no una señal identificatoria cuando deberíamos discutir la gravedad de que en la Argentina se planteó un atentado contra el orden democrático y constitucional”, agregó la misma fuente.

La posición que asumieron Monteoliva y toda la plana mayor del ministerio es clara: dicen que Gauna actuó como corresponde durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y describen a los manifestantes como una especie de golpe de asalto. Desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que están “lejos” de iniciar un sumario administrativo o de aplicarle una sanción. En la Policía Federal Argentina coinciden.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido para que la ministra Monteoliva se presente en el Congreso para dar explicaciones sobre el operativo de seguridad. “Encontramos que el mismo agente, con el mismo arma y también de civil estuvo en la manifestación contra la Reforma Laboral de febrero. Es evidente que hay una metodología para la intimidación y para que resulte imposible la identificación en caso de que un efectivo mate, lastime o le saque un ojo a alguien”, aseguró el dirigente.

El diputado Juan Grabois aportó otro elemento: según denunció en sus redes, Gauna fue uno de los efectivos que lo detuvo en junio de 2025 durante una protesta pacífica en el Instituto Perón. En la foto se puede ver al comisario mayor con una campera negra y no con uniforme. "Es un engranaje de la maquinaria de represión y persecución del gobierno vendepatria, hambreador y corrupto protegido por el poder judicial de turno. Esperemos que en el marco de la denuncia presentada por la represión se investigue a este señor", escribió el dirigente.

Por otro lado, también se presentaron dos denuncias penales en la Justicia: una fue promovida por la diputada Marcela Pagano y la otra por el abogado Gregorio Dalbón.

A contramano de la versión oficial, la exministra de Seguridad Sabina Frederic sostiene que lo que sucedió con el comisario mayor Gauna “es totalmente irregular”. “Está fuera de todo protocolo y procedimiento. Este gobierno está haciendo todo lo que no hay que hacer”, aseguró.

Un policía de civil apuntó contra los manifestantes el 6 de agosto

El jueves 6, el gobierno desplegó un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso que incluyó el despliegue de la Policía de la Ciudad y de las fuerzas federales. La jornada terminó con heridos y 29 detenidos. A los testimonios de los manifestantes, que subrayaron el recrudecimiento represivo, se sumó la imagen de Gauna vestido de civil y apuntando contra la multitud.

El lunes 10, Monteoliva participó de un almuerzo en Bolsa de Comercio, en Córdoba, y defendió su accionar. Habló de la placa identificatoria “colgando” y aclaró que no portaba una escopeta (como se repitió en redes), sino un arma de estruendo. “¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido”, dijo.

Después de las declaraciones de la ministra, desde su cartera ampliaron las explicaciones. Según confirmaron, el comisario mayor Gauna es el tercero al mando de la Superintendencia de Investigaciones del Departamento Federal de Investigaciones. En la manifestación del 6 de agosto “estaba a cargo de las brigadas, que son las que practican las detenciones cuando se detecta algún hecho en flagrancia”, precisaron desde la cartera.

Durante las protestas, el comando unificado, que trabaja en una sala del ministerio, observa en tiempo real cámaras de vigilancia y señales de televisión y envía las órdenes a quienes están a cargo de la coordinación en la calle. Según fuentes oficiales, es habitual que haya personas de civil.

Desde la PFA explicaron que además de los uniformados, se despliegan oficiales y suboficiales con campera azul identificatoria. Los que participan como civiles son oficiales superiores. En cada operativo hay entre tres y cinco efectivos de ese rango y, aseguran, no siempre son los mismos.

“La tarea de coordinación no le toca siempre a la misma persona porque no es una actividad común. Es como un servicio agregado”, sostuvieron.

Entre un área especializada y los operativos callejeros

Según Frederic, la participación de Gauna en el operativo resulta llamativa. “Es un profesional en su actividad. Todo lo que se ve en las fotos de la última marcha y de la represión muestra que el hombre está totalmente degradado porque se está prestando a hacer algo que no tiene nada que ver con su trayectoria ni su expertis”, aseguró.

La exministra sostuvo, además, que “las brigadas no están preparadas para actuar en manifestaciones” y que los cuerpos especializados que participan en este tipo de operativos “en primer lugar, no van de civil”. Desde el Gobierno rechazan esta crítica.

Lo cierto es que Gauna tiene una larga trayectoria. Dalbón recordó que el comisario declaró en el juicio por el asesinato de Lucas González, el joven de Barracas asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad. En ese momento, se encontraba al frente de Homicidios de la PFA y cuestionó el accionar de los acusados.

Antes de llegar a su cargo actual, Gauna se desempeñó como jefe del Departamento de Investigaciones Nacionales, un sector donde se vinculan temas sensibles como trata de personas, búsqueda de prófugos, homicidios y organizaciones criminales. Por ese motivo, en junio de 2024 viajó a Corrientes para colaborar con la búsqueda de Loan Peña. “Se lo convocó por su experiencia en homicidios y en escenas del crimen”, agregaron desde la fuerza.

La entonces ministra Patricia Bullrich publicó fotos en sus redes en las que se la ve junto a Gauna. En el bullrichismo, sin embargo, niegan que haya un vínculo personal o político y dicen que se trató de una imagen institucional.

Gauna cuenta con el respaldo total de las autoridades y, por ahora, no se enfrentará a ninguna sanción. Si avanzan las investigaciones judiciales, es probable que se deban las cámaras de vigilancia, las transmisiones de televisión y las imágenes publicadas en redes para determinar si el comisario mayor tenía o no una identificación y cómo fue su proceder.

Perfil