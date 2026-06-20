Frente a Milei, Pullaro defendió la inversión pública y pidió obras para el interior

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó el acto por el Día de la Bandera en Rosario para enviar un mensaje político frente al presidente Javier Milei: pidió que el país recupere la inversión en infraestructura productiva para el interior y defendió el rol del Estado en seguridad, educación, salud y obra pública.

En su discurso, Pullaro reivindicó a Manuel Belgrano como un prócer vinculado no sólo a la libertad, sino también a la igualdad de oportunidades. “La libertad sin educación era una trampa”, sostuvo, al remarcar que el creador de la Bandera pensaba especialmente en quienes quedaban afuera.

El mandatario santafesino contrastó ese legado con la realidad actual de Rosario, una ciudad golpeada durante años por la violencia narco. Según afirmó, desde 2024 los homicidios bajaron un 65%, al igual que las balaceras y los delitos contra la propiedad.

“Hoy en Rosario manda la ley y el miedo cambió de lado”, señaló Pullaro, quien agradeció al Gobierno nacional por el trabajo conjunto en seguridad, pero remarcó que el resultado fue producto de decisión política, inversión, método y coordinación entre distintos niveles del Estado.

El otro eje fuerte del mensaje fue la obra pública. Pullaro aseguró que Santa Fe tiene 1.840 obras en marcha y defendió la inversión en hospitales, rutas, aeropuertos, puentes, pavimento, desagües y espacios públicos.

Frente a Milei, el gobernador planteó que Santa Fe “produce y exporta” y realiza un aporte importante a los recursos nacionales. Por eso reclamó que el federalismo también se traduzca en infraestructura para el interior.

“Necesitamos que en este país federal vuelva infraestructura productiva para encender el motor de este interior productivo y que nuestra Argentina pueda arrancar”, afirmó.

El discurso dejó una diferencia clara con la línea nacional: mientras Milei centró su mensaje en la libertad económica y el mérito, Pullaro puso el acento en seguridad, educación, salud, obra pública y federalismo productivo.