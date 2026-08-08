Ley de Tierras: Salta marcó un límite a Nación y dejó un mensaje político

El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, respaldó la posición del gobernador Gustavo Sáenz frente a los cambios impulsados por Nación sobre el régimen de tierras y afirmó que la discusión no debe interpretarse como un enfrentamiento político con Javier Milei.

“No es Milei sí, Milei no. Es una defensa del territorio”, sostuvo en Vale Todo por Aries. Para el funcionario, la cuestión excede la llegada de inversiones porque involucra recursos naturales, zonas limítrofes y los derechos que podrían adquirir propietarios sobre áreas estratégicas.

Jarsún defendió el límite marcado por Sáenz

El ministro recordó que Salta acompañó distintas iniciativas del Gobierno nacional y sostuvo que las provincias no actuaron como un obstáculo para el programa económico. Sin embargo, consideró que ese respaldo no implica acompañar automáticamente cada proyecto que llegue desde la Nación.

Jarsún también cuestionó a los representantes salteños en el Congreso que, según planteó, no defienden con suficiente firmeza los intereses provinciales. “Necesitamos más acompañamiento en esta pelea”, señaló al referirse a la protección del territorio, los recursos y la producción local.

El vínculo con Nación continuará

Pese a la diferencia política, anticipó que Salta mantendrá el diálogo con el Gobierno nacional. Consideró que la relación seguirá siendo cordial y que la Provincia acompañará aquellas iniciativas que considere beneficiosas, mientras fijará límites cuando entienda que están comprometidos sus intereses.

“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta”, aseguró Jarsún, aunque remarcó que Salta no recibe un trato privilegiado de Nación y que buena parte de las responsabilidades que antes asumía el Estado nacional fueron absorbidas por la Provincia.