Elecciones 2027: Jarsún respaldó a Sáenz y aseguró que será “muy difícil de vencer”

El ministro de Gobierno y Justicia aseguró que todavía no existen definiciones electorales, aunque afirmó que dentro del oficialismo hay consenso para respaldar nuevamente al mandatario.
Política08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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A más de un año de las próximas elecciones provinciales, el oficialismo salteño comienza a transitar las primeras discusiones sobre candidaturas, intendencias y armado territorial para 2027.

Ignacio Jarsún aseguró en Vale Todo por Aries que todavía no existen definiciones formales, aunque reveló cuál es hoy la principal coincidencia dentro del espacio gobernante: “Todos nosotros queremos que Gustavo Sáenz siga siendo sea gobernador”.

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Empiezan las conversaciones políticas

El ministro sostuvo que el Gobierno permanece concentrado en la gestión, pero admitió que ya existen conversaciones con dirigentes y sectores políticos de distintos puntos de la provincia.

“Empieza de a poquito a entrar esto en movimiento”, reconoció Jarsún al describir las consultas que comienzan a aparecer en el interior y las primeras discusiones alrededor de nombres y posibles candidaturas.

Jarsún destacó el respaldo político de Sáenz

El funcionario consideró que Sáenz mantiene un nivel importante de aceptación social y un consenso consolidado entre intendentes y legisladores del interior, dos factores que, a su entender, explican la discusión alrededor de una nueva candidatura.

Jarsún sostuvo que quienes cuestionan esa posibilidad lo hacen porque ven en el gobernador a un dirigente “muy difícil de vencer”, aunque aclaró que la decisión final dependerá del propio mandatario.

El armado tampoco se limita a la Gobernación. Según explicó, hay intendentes que analizan dar un paso al costado y nuevas figuras que buscan posicionarse, mientras legisladores y dirigentes del interior comienzan a evaluar el escenario que se abrirá en 2027.

Pese a esos movimientos, Jarsún pidió no acelerar los tiempos electorales. Consideró que todavía quedan meses de gestión y que el panorama político puede modificarse antes de que comiencen formalmente las campañas.

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