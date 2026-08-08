Elecciones 2027: Jarsún respaldó a Sáenz y aseguró que será “muy difícil de vencer”

A más de un año de las próximas elecciones provinciales, el oficialismo salteño comienza a transitar las primeras discusiones sobre candidaturas, intendencias y armado territorial para 2027.

Ignacio Jarsún aseguró en Vale Todo por Aries que todavía no existen definiciones formales, aunque reveló cuál es hoy la principal coincidencia dentro del espacio gobernante: “Todos nosotros queremos que Gustavo Sáenz siga siendo sea gobernador”.

Empiezan las conversaciones políticas

El ministro sostuvo que el Gobierno permanece concentrado en la gestión, pero admitió que ya existen conversaciones con dirigentes y sectores políticos de distintos puntos de la provincia.

“Empieza de a poquito a entrar esto en movimiento”, reconoció Jarsún al describir las consultas que comienzan a aparecer en el interior y las primeras discusiones alrededor de nombres y posibles candidaturas.

Jarsún destacó el respaldo político de Sáenz

El funcionario consideró que Sáenz mantiene un nivel importante de aceptación social y un consenso consolidado entre intendentes y legisladores del interior, dos factores que, a su entender, explican la discusión alrededor de una nueva candidatura.

Jarsún sostuvo que quienes cuestionan esa posibilidad lo hacen porque ven en el gobernador a un dirigente “muy difícil de vencer”, aunque aclaró que la decisión final dependerá del propio mandatario.

El armado tampoco se limita a la Gobernación. Según explicó, hay intendentes que analizan dar un paso al costado y nuevas figuras que buscan posicionarse, mientras legisladores y dirigentes del interior comienzan a evaluar el escenario que se abrirá en 2027.

Pese a esos movimientos, Jarsún pidió no acelerar los tiempos electorales. Consideró que todavía quedan meses de gestión y que el panorama político puede modificarse antes de que comiencen formalmente las campañas.