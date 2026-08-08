“Quieren que a la provincia le vaya mal”: fuerte crítica a LLA en Salta

Ignacio Jarsún lanzó una dura crítica contra los referentes de La Libertad Avanza en Salta y afirmó que el oficialismo nacional en la provincia busca que la gestión de Gustavo Sáenz fracase para capitalizar políticamente el descontento.

“Ellos quieren que a la provincia le vaya mal, quieren que el Gobierno choque”, aseguró el ministro de Gobierno y Justicia en Vale Todo por Aries. Según afirmó, dirigentes libertarios fueron convocados en distintas oportunidades a colaborar con la Provincia, pero no encontraron una instancia de trabajo conjunto.

“Se dedican a destruir”

Jarsún cuestionó particularmente la estrategia política de LLA ante los problemas provinciales. Los acusó de aprovechar falencias, situaciones de dolor o dificultades de gestión para aumentar el enojo social en lugar de buscar soluciones.

También marcó lo que considera contradicciones entre el discurso nacional y los reclamos que los libertarios realizan en Salta. Como ejemplo, señaló que cuestionan decisiones provinciales mientras el Gobierno nacional recorta obra pública y otras partidas que luego deben ser cubiertas por la Provincia.

El desafío a los legisladores nacionales

El ministro planteó que los representantes de LLA deberían aprovechar su vínculo con la Casa Rosada para conseguir inversiones y obras para Salta.

“Si yo tuviera las llaves nacionales, traería tanta obra y tantos recursos que la gente diría: ‘Este es el tipo que necesitamos’”, ejemplificó. Para Jarsún, la competencia política debería centrarse en determinar “quién hace más” por los salteños y no en impedir la gestión del adversario.

Entre los ejemplos mencionó la Ruta Nacional 9/34, la planta depuradora de Cafayate, la atención oncológica, la frontera y el incentivo docente como áreas en las que Salta asumió gastos o reclama mayor participación de Nación.

“Nunca vi un resultado de gestión”, sentenció Jarsún al evaluar el desempeño de los representantes libertarios salteños