Salta busca endurecer las sanciones por abandono y maltrato animal

El concejal Gustavo Farquharson respaldó las iniciativas impulsadas por el intendente Emiliano Durand para endurecer las sanciones contra quienes abandonen o maltraten animales de compañía.

En diálogo con Vale Todo por Aries, explicó que una de las propuestas busca incorporar estas conductas como faltas graves y permitir que, una vez comprobadas, puedan impedir la tramitación o renovación de la licencia de conducir.

Sanciones más severas

Farquharson sostuvo que el objetivo es modificar conductas que todavía están naturalizadas y que muchas veces son difíciles de detectar o probar.

También señaló que el intendente mantuvo reuniones con diputados para impulsar cambios en el Código Contravencional, donde podrían incorporarse días de arresto para determinados casos.

El concejal remarcó que el maltrato animal no debe ser minimizado y vinculó la discusión con el caso de Lola, la perra atropellada en el centro de la ciudad, que motivó parte de la reacción política sobre la problemática.

El problema también es el abandono

Farquharson explicó que el abandono no siempre ocurre en la vía pública. También puede existir dentro de una vivienda cuando un animal no recibe alimento, atención veterinaria o cuidados básicos.

Por eso, consideró que las sanciones deben ir acompañadas de políticas de prevención, castración, vacunación y educación sobre tenencia responsable