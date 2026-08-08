Royón acusó al kirchnerismo de bloquear proyectos incluso cuando antes los impulsaba

La senadora nacional por Salta Flavia Royón lanzó una fuerte crítica contra el kirchnerismo y el peronismo por su comportamiento en el Senado, al que acusó de mantener una postura de rechazo casi permanente frente a los proyectos impulsados por otros bloques.

“Dice que no a todo”, resumió Royón durante una entrevista con La Nación. Según planteó, esa actitud se traduce en falta de quórum, demoras y trabas al tratamiento de iniciativas, incluso cuando algunos de esos proyectos habían sido impulsados por esos mismos sectores durante sus años de gobierno.

“Siempre es la misma actitud”

Royón sostuvo que el comportamiento del kirchnerismo no cambió y que, frente a distintas iniciativas, la respuesta suele repetirse: no acompañar, no habilitar el debate y retrasar los tiempos parlamentarios.

La legisladora salteña contrastó esa posición con la de los bloques provinciales, que pueden acompañar determinadas propuestas, pero también marcar límites cuando consideran que una iniciativa afecta intereses locales o reúne temas que requieren un tratamiento más específico.

💬 "El kirchnerismo siempre tiene la misma actitud de rechazar todo"



La mirada de la senadora @FlaviaRoyon sobre el rol de la oposición en el debate por la LLey de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.



📌 En Clima de Época con @paulinor76 pic.twitter.com/jB1I403fMe — La Nación Más (@lanacionmas) August 7, 2026

El contraste con las provincias

Como ejemplo, mencionó el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluía capítulos sobre expropiaciones, desalojos, barrios populares, Ley de Tierras, manejo del fuego y procedimientos.

Royón explicó que, en ese caso, las provincias decidieron frenar el avance y exigir cambios, no por una negativa automática, sino por considerar que el proyecto concentraba demasiados asuntos distintos bajo una misma norma.