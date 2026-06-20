Sin anuncios, Milei convirtió el Día de la Bandera en una defensa del liberalismo

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario y utilizó gran parte de su discurso para presentar a Manuel Belgrano no sólo como el creador de la enseña nacional, sino también como un precursor de las ideas liberales en la Argentina.

Frente al Monumento Nacional a la Bandera, Milei sostuvo que Belgrano fue "el gran promotor de la libertad política y económica" en los orígenes del país y afirmó que impulsó una sociedad donde las personas pudieran "trabajar, comerciar, producir, educarse y progresar".

Belgrano, eje del mensaje presidencial

El mandatario repasó la creación de la Bandera y recordó los pasos que llevaron a Belgrano a enarbolarla por primera vez en Rosario en 1812. Sin embargo, el eje central de su intervención estuvo puesto en la faceta económica del prócer.

Milei definió a Belgrano como "el primer intelectual liberal económico argentino" y destacó su admiración por las ideas de libre comercio, la propiedad privada, el mérito y la iniciativa individual. También señaló que combatió los privilegios y el mercantilismo de su época.

Un mensaje alineado con la agenda del Gobierno

El Presidente vinculó esas ideas con los principios que sostiene su administración y aseguró que la Bandera representa tanto la libertad política como la libertad económica. En el tramo final de su discurso afirmó que la Argentina nació de la "audacia" de quienes imaginaron una patria libre y defendió valores como el trabajo, la producción, la propiedad privada y el mérito.

Sin realizar anuncios de gestión, Milei aprovechó una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional para reforzar el componente ideológico de su gobierno y presentar a Belgrano como una figura compatible con la tradición liberal que reivindica La Libertad Avanza.