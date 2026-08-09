Tras el revés en el Senado, cuáles son los proyectos que Milei analiza frenar

Tras el revés por la Ley de Tierras y el conflicto con los prácticos, la Casa Rosada analiza congelar iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación.
Política09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno evalúa frenar o postergar varios proyectos impulsados por Federico Sturzenegger después de los últimos costos políticos que generaron algunas de sus iniciativas. Entre las medidas bajo revisión aparecen la ley de Lobby, la denominada ley Hojarasca y un proyecto amplio de desregulación.

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La decisión se analiza luego del revés sufrido en el Senado con la ley de Propiedad Privada, que perdió los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras y al manejo del fuego. A esto se sumó el conflicto con los prácticos portuarios, que dejó 180 buques demorados y pérdidas estimadas en USD 300 millones.

La Política Online señaló que la Casa Rosada también estudia postergar un proyecto de 144 páginas que contempla cambios en distintas normativas, entre ellas la actividad librera, la comercialización de medicamentos y el mercado de Gas Licuado de Petróleo.

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