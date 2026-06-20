Día de la Bandera: por qué se conmemora cada 20 de junio en Argentina

El Día de la Bandera se conmemora cada 20 de junio en Argentina en homenaje al general Manuel Belgrano, creador de uno de los principales símbolos patrios del país.

La fecha recuerda su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820, y busca mantener vivo el legado de quien tuvo un rol clave durante la etapa de la independencia argentina.

Cuándo se creó la Bandera argentina

La Bandera argentina fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, durante la gesta independentista.

Belgrano adoptó los colores celeste y blanco a partir de la escarapela nacional, con el propósito de que las tropas patriotas pudieran distinguirse de los ejércitos realistas.

El Sol de Mayo y la conmemoración oficial

El Sol de Mayo fue incorporado a la franja blanca central en febrero de 1818, y desde entonces forma parte de la versión oficial de la Bandera nacional.

La conmemoración del Día de la Bandera fue establecida oficialmente por el Congreso de la Nación mediante la Ley 12.361, sancionada en 1938.

Rosario, epicentro de los actos

Cada año, el acto central se realiza en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Allí se congregan autoridades, estudiantes y vecinos para participar de actos cívicos, desfiles y de la tradicional Promesa a la Bandera, una ceremonia que también se replica en escuelas de todo el país.