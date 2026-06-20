Día de la Bandera con sol y frío: cómo seguirá el tiempo en Salta

El Día de la Bandera se vive este sábado en Salta con tiempo estable y condiciones favorables para los actos, desfiles y actividades al aire libre previstas por el feriado nacional del 20 de Junio.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzó con frío intenso y una mínima cercana a 1°, pero se espera que la temperatura ascienda durante el día hasta alcanzar una máxima de 18°.

Durante la mañana el cielo se mantendrá despejado, mientras que hacia la tarde y la noche podría presentarse algo nublado. No se esperan precipitaciones para la jornada, por lo que el clima acompañará las actividades conmemorativas.

El viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, desde el sector norte. La visibilidad reportada por el organismo nacional es de 12 kilómetros.

Domingo con baja probabilidad de lluvias

Para el domingo, cuando se celebrará el Día del Padre, el pronóstico anticipa una mínima de 5° y una máxima de 17°. La jornada comenzará mayormente nublada y luego pasará a parcialmente nublada.

Hacia la noche, el SMN prevé una baja probabilidad de lluvias aisladas, estimada entre el 10% y el 40%.

Semana con mañanas frías

El pronóstico extendido marca que el lunes continuará el frío, con una mínima de 4° y una máxima de apenas 11°. Desde el martes, las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de manera gradual.