León XIV ya tiene canción oficial para su visita a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene su canción oficial. La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves “Argentina con el Papa León”, la composición que acompañará la preparación y las actividades vinculadas con la llegada del Pontífice al país.

La obra pertenece a los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, oriundos de Córdoba, y fue seleccionada entre propuestas enviadas desde distintos puntos de la Argentina.

La canción surgió de un concurso nacional convocado en agosto, que invitó a compositores argentinos mayores de 18 años a presentar obras originales e inéditas. No se estableció un género musical determinado y se permitió también la incorporación complementaria de lenguas originarias.

Las propuestas fueron recibidas y evaluadas de manera anónima por el jurado. Desde la Conferencia Episcopal destacaron la diversidad de voces, ritmos y estilos que participaron de la convocatoria.

Según explicaron desde la organización, llegaron trabajos interpretados por niños, jóvenes, adultos y comunidades de distintas regiones del país, lo que hizo más complejo el proceso de selección.

Finalmente, el jurado eligió “Argentina con el Papa León” y expresó su deseo de que la composición pueda convertirse en una expresión compartida durante la visita.

La canción propone un mensaje centrado en la esperanza, la unidad y una Iglesia abierta, con referencias a Jesús, la Virgen de Luján y la construcción de la paz. Uno de sus conceptos centrales es la idea de que “hay lugar para todos”.

Desde el Episcopado plantearon además que las composiciones que no resultaron seleccionadas continúen circulando en parroquias y otros espacios pastorales, como parte del patrimonio musical generado especialmente para la llegada del Papa.

La presentación forma parte de los preparativos para la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987.

“Argentina con el Papa León” acompañará desde ahora las actividades preparatorias y se suma a la identidad visual y pastoral diseñada para recibir al Santo Padre.