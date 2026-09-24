Autos híbridos y eléctricos: por qué cuestan casi el doble aunque no paguen aranceles
Argentina24/09/2026Ivana Chañi
Flete, logística, impuestos y márgenes comerciales llevan un vehículo de US$16.000 a casi US$37.500 en Argentina.
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