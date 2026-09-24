Autos híbridos y eléctricos: por qué cuestan casi el doble aunque no paguen aranceles

Los autos híbridos y eléctricos que ingresan al país dentro del cupo sin pagar el arancel extrazona del 35% siguen llegando al público a valores muy superiores a los de origen.

Según explicó Infobae, un vehículo con un precio de fábrica de US$16.000 puede terminar costando cerca de US$37.500 en una concesionaria argentina.

El primer salto aparece con el flete y el seguro internacional, estimados en unos US$2.500. Después se suman la tasa de estadística del 3%, costos logísticos portuarios y traslados internos, que llevan el valor a alrededor de US$20.500.

Sobre esa base se agregan otros impuestos, como Ingresos Brutos, Ganancias o sus anticipos, Débitos y Créditos y tasas municipales. Luego se aplica el IVA del 21%, con lo que el costo ya ronda los US$27.285.

Finalmente entran en juego los márgenes del importador y del concesionario. Con márgenes habituales, el precio final puede acercarse a los US$37.500, aunque existen diferencias entre marcas y puntos de venta.

Así, aun sin el arancel de importación del 35%, los costos logísticos, tributarios y comerciales continúan explicando buena parte de la brecha entre el precio de origen y el que finalmente paga el comprador argentino.