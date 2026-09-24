Doble alerta de ANMAT: vetó productos con retatrutida y dio de baja a una distribuidora

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este jueves 24 de septiembre dos medidas vinculadas al control de medicamentos y productos para la salud.

Por un lado, mediante la Disposición 6140/2026, prohibió en todo el país el uso, comercialización, publicación y distribución, incluso a través de plataformas de venta electrónica, de cualquier producto para administración en humanos que declare contener retatrutide o retatrutida.

La ANMAT explicó que actualmente no existen especialidades medicinales autorizadas en Argentina que contengan esa sustancia, que continúa en etapa de investigación clínica. La prohibición regirá hasta que eventualmente existan productos autorizados por el organismo.

La medida surgió después de que el organismo recibiera una denuncia por sitios web en los que se ofrecían productos que afirmaban contener retatrutida. ANMAT también indicó que agencias sanitarias de Brasil y Paraguay habían emitido alertas sobre productos de esas características.

En paralelo, a través de la Disposición 6139/2026, ANMAT dio de baja las habilitaciones otorgadas a Royal Farma S.A. para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos, especialidades medicinales, productos médicos y productos de diagnóstico “in vitro”.

El expediente se inició luego de una consulta de la Provincia de Santa Fe sobre la habilitación de la empresa, que participaba en procesos licitatorios. Al verificar la documentación presentada, ANMAT determinó que uno de los certificados era apócrifo.

El organismo también constató que certificados anteriores de la firma estaban vencidos y que no se habían iniciado trámites de renovación. Finalmente, canceló las habilitaciones correspondientes mediante la disposición publicada hoy.

De esta manera, en una misma jornada ANMAT avanzó sobre productos ofrecidos sin autorización sanitaria y sobre una empresa cuya documentación presentó irregularidades.