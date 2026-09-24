Nuevas reglas para fitosanitarios: qué cambia para productores de frutas, hortalizas y legumbres
Argentina24/09/2026Ivana Chañi
SENASA creó un régimen excepcional para autorizar usos en cultivos menores, plagas oficiales y nuevas técnicas.
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