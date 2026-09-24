Combustibles suben entre 2% y 5% y se rompe el acuerdo de precios

Las principales petroleras comenzaron a aplicar este jueves aumentos de entre 2% y 5% en los combustibles, con diferencias según la región del país. YPF es la excepción por el momento y mantiene los precios en sus surtidores, aunque no se descarta que pueda sumarse a las subas.

Según informó Noticias Argentinas, los incrementos se producen mientras el precio internacional del petróleo vuelve a superar los US$100 por barril. Durante la jornada, el Brent llegó a ubicarse en torno a los US$105.

Con estos movimientos quedaría interrumpido el esquema de estabilidad que las petroleras y refinadoras venían sosteniendo desde mayo, después de un aumento previo de hasta 30%.

El acuerdo contemplaba mantener sin cambios los combustibles mientras el barril se mantuviera por encima de los US$80, con la expectativa de compensar posteriormente las diferencias acumuladas.

Por ahora, el impacto no alcanza de manera uniforme a todas las estaciones y dependerá de cada compañía y región.