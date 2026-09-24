Menos varietales y más tetra brik: así cambió el consumo de vino

El consumo de vino en Argentina se mantiene prácticamente estable, pero cambió con fuerza qué tipo de vino se compra y en qué envase.

Según informó Infobae, con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, entre enero y julio de 2026 las ventas de vinos varietales cayeron 21,2% interanual, mientras que los vinos sin mención varietal crecieron 11,4%.

El cambio también se observa en los envases. Las ventas en botella bajaron 1,2%, mientras que el tetra brik avanzó 5,6%. En participación de mercado, la botella pasó del 64,1% al 63% y el cartón subió del 32,9% al 34,5%.

En total, durante los primeros siete meses del año se comercializaron alrededor de 409 millones de litros, apenas 0,6% más que en igual período de 2025. Es decir, el mercado no se achicó de manera significativa, pero sí cambió su composición.

Otro dato refleja el giro hacia productos de menor precio: siete de cada diez litros vendidos en el país ya corresponden a vinos sin mención varietal. En 2025 representaban el 63,9% del mercado y ahora alcanzan el 70,8%.

La tendencia muestra así un consumidor que sigue tomando vino, pero que reduce la compra de varietales y botellas tradicionales y gana terreno en opciones más económicas y envases de mayor rendimiento.