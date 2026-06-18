Argentina actualizó acuerdos para extraditar prófugos y trasladar condenados

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Argentina aprobó nuevos acuerdos internacionales en materia judicial que permitirán reforzar la cooperación con Italia, Polonia y Costa Rica en causas penales, extradiciones y traslado de personas condenadas.

Las normas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial y forman parte de una serie de leyes sancionadas por el Congreso y promulgadas de hecho por el Poder Ejecutivo nacional.

Prófugos y extradiciones

Dos de los acuerdos están vinculados directamente con pedidos de extradición. Se trata de los tratados firmados entre la República Argentina y Costa Rica, por un lado, y entre Argentina y Polonia, por otro.

En la práctica, estos instrumentos permiten ordenar los mecanismos para que una persona requerida por la Justicia de un país pueda ser entregada por el otro, siempre bajo las condiciones previstas en cada tratado y con intervención judicial.

El tratado con Costa Rica fue aprobado por la Ley 27.808, mientras que el acuerdo con Polonia quedó formalizado mediante la Ley 27.807. Ambos fueron publicados en la edición de este jueves del Boletín Oficial.

Condenados que puedan cumplir pena en su país

El tercer acuerdo tiene otro alcance. La Ley 27.809 aprobó el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad entre Argentina e Italia.

Este tipo de convenios permite que una persona condenada en un país pueda cumplir la pena en el otro, bajo determinadas condiciones. No implica borrar la condena ni dejar sin efecto la decisión judicial, sino habilitar un mecanismo de traslado entre Estados.

La medida puede tener impacto en casos de ciudadanos argentinos condenados en Italia o ciudadanos italianos condenados en Argentina, siempre que se cumplan los requisitos legales del tratado.

Una herramienta para causas que cruzan fronteras

Los tres acuerdos apuntan a un mismo problema: los delitos, las investigaciones y las condenas no siempre quedan encerrados dentro de una frontera.

Para la Justicia, contar con tratados vigentes permite acelerar pedidos, ordenar trámites y evitar vacíos cuando una persona investigada, condenada o requerida se encuentra en otro país.

El efecto no será inmediato en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero sí puede resultar clave en causas penales complejas, pedidos de captura internacional o situaciones de condenados que buscan cumplir pena cerca de su país de origen.