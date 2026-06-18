Impuesto al cheque: qué cambia y a quiénes afecta el nuevo decreto

El Poder Ejecutivo Nacional modificó el régimen de exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, conocido como impuesto al cheque.

El decreto publicado este jueves cambia disposiciones del Decreto 380/2001, que reglamenta el tributo aplicado sobre movimientos bancarios y otras operatorias.

Qué busca la medida

Según el texto oficial, el Gobierno detectó diferencias de tratamiento entre actores que realizan actividades similares. Por eso decidió adecuar exenciones incorporadas en los últimos años y actualizar la normativa frente a cambios tecnológicos y nuevas formas de operatoria financiera.

El punto central es fiscal: revisar qué cuentas y movimientos pueden quedar exentos total o parcialmente del impuesto.

A quién puede afectar

La medida puede impactar en empresas, prestadores financieros, cuentas destinadas a operatorias específicas y actores vinculados a servicios de pago o movimientos bancarios alcanzados por el impuesto.

Para usuarios comunes, el efecto no necesariamente será directo e inmediato, pero sí puede incidir en costos operativos de empresas y plataformas que luego se trasladan a precios, comisiones o servicios.