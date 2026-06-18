Argentina aprobó un convenio para cobrar cuotas alimentarias en el exterior

Argentina aprobó el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, una herramienta legal que busca facilitar reclamos cuando la persona obligada al pago vive en otro país.

La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial como Ley 27.806 y formaliza la aprobación del acuerdo firmado en La Haya.

Cuando la deuda cruza la frontera

Los reclamos por cuota alimentaria suelen complicarse cuando una de las partes se muda al exterior. La distancia, los trámites judiciales y la falta de coordinación entre países pueden dejar a familias durante meses o años sin una respuesta efectiva.

El convenio busca mejorar esa cooperación internacional para que los reclamos no queden frenados por una frontera.

Una herramienta para familias y niños

La ley no fija montos ni resuelve automáticamente cada caso. Lo que hace es sumar un marco legal para tramitar pedidos, reconocer decisiones y facilitar el cumplimiento de obligaciones alimentarias fuera del país.

El mayor impacto recae sobre niños, adolescentes y familias que dependen de una cuota alimentaria y enfrentan dificultades para cobrarla cuando el obligado al pago reside en el exterior.

La clave será cómo se aplique en la práctica y qué tan rápido puedan responder los organismos encargados de tramitar esos reclamos.