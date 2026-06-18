Cortes de luz: Nación avanza con un plan para reforzar el sistema eléctrico

La Secretaría de Energía dio un nuevo paso en la incorporación de centrales de almacenamiento eléctrico para mejorar la reserva y confiabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista.

La medida forma parte de la convocatoria nacional e internacional AlmaSADI, destinada a sumar tecnología capaz de responder rápidamente ante picos de demanda o fallas en la red.

Qué cambia para el sistema eléctrico

La resolución ratifica circulares del proceso licitatorio y determina la calificación de las ofertas presentadas. A partir de ahora, CAMMESA deberá abrir los sobres económicos de las propuestas que superaron la evaluación técnica.

El objetivo es incorporar sistemas de almacenamiento que puedan aportar energía por períodos cortos, mejorar la estabilidad de tensión y evitar energía no suministrada ante determinados cortes o fallas de transporte.

Aunque se trata de una medida técnica, el impacto final apunta a un problema concreto: mejorar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante eventos que pueden afectar a usuarios residenciales, comercios e industrias.

En zonas con abastecimiento más vulnerable, este tipo de tecnología puede ayudar a sostener el servicio mientras se realizan obras mayores de transporte eléctrico.

El Gobierno busca sumar baterías de gran escala al sistema eléctrico. No resuelve por sí solo todos los cortes, pero puede reducir riesgos en momentos críticos y mejorar la respuesta ante fallas.