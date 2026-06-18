Promulgan una ley para regularizar armas y extender la entrega voluntaria

Las personas que tengan armas de fuego de uso civil o uso civil condicional sin registrar, o con documentación irregular, tendrán un plazo de 360 días para presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y regularizar su situación.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y alcanza también a quienes posean repuestos principales de armas sin inscripción previa o con registración vencida.

Quiénes deberán hacer el trámite

La ley establece que los titulares deberán declarar voluntariamente el material ante ANMAC, organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional. Luego de las verificaciones técnicas y registrales, los datos del arma y de su poseedor serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos.

Quienes no tengan la condición de legítimo usuario deberán iniciar el trámite correspondiente junto con la solicitud de tenencia del arma.

Qué pasa con las sanciones

Uno de los puntos centrales de la norma es que quienes se presenten voluntariamente quedarán exentos de sanción penal por tenencia ilegal, siempre que no tengan una imputación judicial previa al momento de la regularización.

La ley también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entregar armas de manera anónima.

La medida abre una ventana para que personas que tienen armas sin papeles puedan regularizarlas o entregarlas. El plazo empieza a correr 30 días después de la publicación oficial.