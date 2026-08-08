La interna con Villarruel abre una preocupación electoral en el oficialismo

El Gobierno busca bajar el tono de la confrontación con Victoria Villarruel y asegura que los pedidos para que deje la Vicepresidencia “no fueron literales”. Sin embargo, dentro del oficialismo admiten que una eventual candidatura propia en 2027 podría representar un riesgo electoral para Javier Milei.

De acuerdo con Infobae, en la Casa Rosada consideran que Villarruel podría captar parte del voto conservador, nacionalista y de derecha que acompañó a Milei en 2023. La preocupación también alcanza a otras alternativas de centro y centroderecha, bajo la idea de que cualquier oferta en ese espacio puede restarle apoyos al Presidente.

Por ahora, el oficialismo sostiene que Milei continúa siendo la principal referencia de la derecha, aunque ya analiza distintos escenarios para asegurar su reelección. En paralelo, el Presidente confirmó que tiene decidido quién será su próximo compañero de fórmula, pero todavía no reveló el nombre.