La interna con Villarruel abre una preocupación electoral en el oficialismo

En Casa Rosada relativizan los pedidos de renuncia contra la Vicepresidenta, pero reconocen que una eventual candidatura podría restarle votos al oficialismo en 2027.
 
Política08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno busca bajar el tono de la confrontación con Victoria Villarruel y asegura que los pedidos para que deje la Vicepresidencia “no fueron literales”. Sin embargo, dentro del oficialismo admiten que una eventual candidatura propia en 2027 podría representar un riesgo electoral para Javier Milei.

OQROOHDGABHGVEIODWAVHDWFLAGobernadores marcan distancia y la oposición busca aprovechar el nuevo escenario

De acuerdo con Infobae, en la Casa Rosada consideran que Villarruel podría captar parte del voto conservador, nacionalista y de derecha que acompañó a Milei en 2023. La preocupación también alcanza a otras alternativas de centro y centroderecha, bajo la idea de que cualquier oferta en ese espacio puede restarle apoyos al Presidente.

FARA 1La reelección de Milei sigue abierta, pero perdió la ventaja que parecía asegurada

Por ahora, el oficialismo sostiene que Milei continúa siendo la principal referencia de la derecha, aunque ya analiza distintos escenarios para asegurar su reelección. En paralelo, el Presidente confirmó que tiene decidido quién será su próximo compañero de fórmula, pero todavía no reveló el nombre.

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