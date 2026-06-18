Cerraron el Paso Cristo Redentor en Mendoza por temporal de nieve

Las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor informaron que el corredor permanecerá cerrado de manera preventiva este jueves para todo tipo de vehículos, y hasta nuevo aviso, debido a las malas condiciones meteorológicas previstas en la cordillera.

Según el comunicado oficial, la medida responde a un frente de inestabilidad que afecta principalmente al sector de alta montaña y que no garantiza condiciones seguras para la transitabilidad en ambos sentidos.

El cierre de barreras en Uspallata comenzó esta tarde, mientras que el cierre total del Paso Internacional se hizo efectivo en la noche de este miércoles, cómo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Además, desde la coordinación recomendaron a los usuarios "reprogramar sus viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la reapertura dependerá de la evolución de las condiciones climáticas en la zona cordillerana".

El Cristo Redentor es uno de los principal corredores terrestre entre Argentina y Chile, une Mendoza con la región de Valparaíso, y cada cierre impacta en el turismo y en el transporte de cargas.

Con información de Noticias Argentinas