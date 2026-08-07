La magia del cine mudo llega a la Usina Cultural con una orquesta en vivo

La 30º Semana del Cine de Salta incorporará este domingo una propuesta que unirá el lenguaje audiovisual con la música en vivo. Desde las 17, en el SUM de la Usina Cultural, se presentaráCine mudo: Música en blanco y negro", un espectáculo con entrada libre y gratuita que ofrecerá una nueva banda sonora para dos clásicos del cine silente.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera´ por Aries, la directora de la Orquesta Infanto-Juvenil, Carolina Pinedo explicó que la propuesta nació del trabajo conjunto entre la Escuela Superior de Música José Lo Giudice, la Escuela de Música de la UCASAL y el Instituto de Música y Danza de la Provincia.

"Los alumnos de composición de la universidad crearon desde cero toda la música para estas dos películas. Es un trabajo muy complejo porque cada instrumento debe transmitir lo que sucede en la pantalla y acompañar cada gesto, cada movimiento y cada emoción", destacó.

Durante la función se proyectarán dos películas, cuya música serán interpretadas por unos 35 integrantes de la Orquesta Juvenil, bajo la dirección de Martín Delía.

"Comenzamos con esta experiencia hace dos años y estamos muy contentos de formar parte por primera vez de la Semana del Cine. También es una oportunidad para mostrar el trabajo de los jóvenes compositores y abrir nuevos espacios para la música aplicada al audiovisual", señaló.

La actividad forma parte de la programación oficial del festival y busca acercar al público una experiencia similar a la de las primeras proyecciones cinematográficas, cuando las películas mudas eran acompañadas por músicos en vivo.