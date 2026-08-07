El Gobierno analiza la situación en Venezuela para definir cuándo restablecer las relaciones diplomáticas

Los fatídicos terremotos en Venezuela lo cambiaron todo. La angustia envolvió a la sociedad venezolana por los miles de muertos y desaparecidos. La incertidumbre volvió a apoderarse del proceso de recuperación económica que transitaba el país. Y el acercamiento político se aceleró, sobre todo, con aquellos países que mantenían vínculos congelados con el chavismo.

Ese es el caso de la Argentina, que rápidamente adoptó una posición activa con el envío de brigadistas y rescatistas para colaborar en las tareas posteriores a la tragedia. Pero también recuperó contactos diplomáticos directos con el envío de al menos dos misiones consulares de la Cancillería para asistir a los argentinos damnificados y tender un puente con Miraflores.

“Fue un paso importante para romper con la distancia que teníamos desde julio de 2024, cuando Nicolás Maduro expulsó a todos nuestros diplomáticos y continuó con el asedio a la residencia oficial en Caracas”, le aseguró una alta fuente del Gobierno al tanto de las conversaciones que actualmente se llevan adelante con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En la actualidad, la Argentina no tiene representante oficial en Venezuela, del mismo modo que ese país tampoco tiene representación en Buenos Aires. Las misiones consulares enviadas en junio, a raíz de los terremotos, fueron el primer paso. Ahora se evalúa cómo consensuar una hoja de ruta que permita reactivar de manera gradual la relación bilateral.

En territorio venezolano sigue detenido el argentino Germán Giuliani, por cuya liberación inmediata el gobierno de Javier Milei reclamó en reiteradas oportunidades. Se trata de un tema incómodo cada vez que se plantea la posibilidad de regresar formalmente con una representación diplomática a Venezuela. Por lo bajo, sin embargo, reconocen que la presión para lograr su liberación no es tan fuerte como la que hubo en el caso de Nahuel Gallo.

También es de esperar que la Argentina siga los pasos de dos de los aliados regionales que hoy tiene la Casa Rosada: Perú y Chile. Tanto Keiko Fujimori como José Antonio Kast anunciaron días atrás que retomaban las relaciones diplomáticas con Venezuela, también rotas en 2024. En el caso del país trasandino, incluso ya se anunció el envío de un representante consular, con el argumento de “asegurar la protección y los servicios consulares” de los chilenos.

Tampoco hay que perder de vista el proceso político interno que atraviesa Venezuela. Aunque Delcy Rodríguez suma cada vez más cuestionamientos por la reacción de su gobierno frente a la catástrofe provocada por los terremotos, mantiene el respaldo firme de Donald Trump, quien controla a gusto los principales hilos de la economía y la política venezolana.

La Casa Blanca fue una de las primeras en restablecer vínculos formales tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de este año. Actualmente no tiene representación a nivel de embajador, pero desde abril se encuentra en Caracas el encargado de negocios John M. Barrett.

Barrett es quien coordina las múltiples visitas empresariales y políticas que Venezuela recibe semana tras semana, pero sobre todo quien canaliza las instrucciones de Marco Rubio. El secretario de Estado norteamericano es la pieza clave de la influencia de Washington sobre Caracas.

Justamente, ante el aumento de la presencia norteamericana en suelo venezolano y frente a la cercanía política e ideológica con Trump que Milei le imprime a su gestión, no llamaría la atención que la Argentina decida avanzar, en un plazo no tan extenso, en la reactivación del vínculo bilateral con Venezuela.

TN