Juventud Antoniana perdió ante Alvarado y quedó obligado a recuperar terreno en el Nonagonal

Fotos: Alfredo Burgos

Juventud Antoniana perdió 2 a 0 frente a Alvarado de Mar del Plata, en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la segunda fecha del Nonagonal Final del Torneo Federal A. El conjunto salteño sumó su primera derrota en esta instancia y deberá recuperar puntos en las próximas jornadas para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Alvarado tuvo la primera aproximación a los tres minutos, con un remate de Santiago Gutiérrez desde media distancia que pasó cerca del travesaño.

La respuesta de Juventud llegó a los seis minutos. Jhonjailer Palacios superó a su marcador y quedó frente al arquero Bilbao, pero intentó asistir a Matías Vicedo y terminó entregándole la pelota al guardameta visitante, desperdiciando la principal ocasión del Santo en la primera etapa.

Juventud Aries.jpg

A partir de ese momento, Alvarado asumió el control del juego. El conjunto marplatense presionó en campo rival, manejó la pelota y generó las situaciones más claras, mientras Juventud tuvo dificultades para encontrar espacios y desarrollar su juego.

El equipo visitante logró abrir el marcador apenas iniciado el complemento. A los tres minutos, Matías Mansilla recibió fuera del área y sacó un remate que se metió en el arco defendido por Facundo Abraham para establecer el 1 a 0.

Juventud intentó reaccionar, pero a los 13 minutos Alvarado volvió a golpear. Tras un lateral, la pelota atravesó el área y quedó en poder de Santiago Gutiérrez, quien definió ante la salida de Abraham para ampliar la diferencia.

Con el 2 a 0, el conjunto salteño adelantó sus líneas en busca del descuento. Agustín Costilla tuvo una de las pocas oportunidades claras del complemento, aunque su remate no alcanzó para modificar el resultado.

Juventud continuó intentando hasta el final, pero no logró generar situaciones suficientes para descontar y terminó perdiendo en condición de local.

Con este resultado, el Santo deberá recuperar terreno en las próximas fechas del Nonagonal. En la tercera jornada tendrá fecha libre y volverá a jugar en la cuarta fecha, cuando visite a Huracán Las Heras en Mendoza.