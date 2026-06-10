FATAP alertó por una crisis profunda y teme recortes en el transporte del interior

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesa el transporte público en el interior del país y aseguró que, de no adoptarse medidas urgentes, podrían reducirse servicios, desaparecer líneas y perderse miles de puestos de trabajo.

A través de una carta abierta dirigida a los gobiernos nacional, provinciales y municipales, la entidad sostuvo que el sistema enfrenta una de las crisis más profundas de los últimos años y atribuyó la situación a una combinación de factores económicos y estructurales.

Entre los principales problemas mencionó el aumento permanente de los costos operativos, la caída en la cantidad de pasajeros transportados, los incumplimientos en programas de compensación y la persistente desigualdad en la distribución de recursos entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país.

"El transporte del interior no puede esperar más"

La federación también cuestionó que, en muchas provincias, la tarifa se haya convertido en la única herramienta para sostener el sistema, trasladando a los usuarios costos que cada vez resultan más difíciles de afrontar.

En ese contexto, FATAP pidió la conformación de una mesa de trabajo permanente entre todos los niveles del Estado para garantizar financiamiento, previsibilidad y una estrategia de largo plazo para el sector.

La entidad advirtió que lo que está en juego no es solamente la continuidad de los colectivos, sino también la movilidad de trabajadores, estudiantes y adultos mayores que dependen diariamente del transporte público para desarrollar sus actividades.