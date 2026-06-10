Narcotest: advierten que pueden dar positivo aunque el consumo haya sido días antes

La implementación de narcotest en controles de tránsito volvió a generar debate en la ciudad de Salta. Desde la Cámara Empresaria del Cannabis y Cáñamo Industrial del NOA advirtieron que los dispositivos podrían arrojar resultados positivos incluso cuando la persona no se encuentra bajo los efectos de sustancias al momento de conducir.

Al analizar el tema en N&N, por Aries, el presidente de la entidad, José Piera, relató que durante una prueba realizada junto a funcionarios municipales una persona obtuvo resultado positivo pese a haber consumido una sustancia varios días antes.

Según explicó, el problema no radica en la detección del consumo, sino en que el sistema no permite determinar si la sustancia está afectando efectivamente las capacidades del conductor al momento del control.

Reclaman una mesa técnica

Piera sostuvo que nadie cuestiona la necesidad de retirar de las calles a conductores que manejen bajo los efectos de drogas o alcohol, pero consideró que los protocolos deben contemplar la situación de pacientes registrados en Reprocann y otros tratamientos médicos autorizados.

Por ese motivo, propuso conformar una mesa de trabajo con especialistas, universidades, organismos científicos y autoridades para definir criterios que combinen seguridad vial con garantías para los pacientes.

El dirigente también cuestionó que la sanción se aplique de manera inmediata y que recién después el conductor deba realizar su descargo ante el Tribunal de Faltas.