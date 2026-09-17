Proyectan incorporar la prevención sísmica a la currícula escolar desde 2027

La prevención sísmica podría incorporarse a la currícula educativa de Salta a partir de 2027, como parte de un trabajo conjunto para que niños y jóvenes incorporen conocimientos sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico. Como primer paso, el próximo 28 de septiembre se capacitará a directivos de escuelas de toda la provincia.

El presidente del COPAIPA, Ing. Felipe Biella, explicó que la incorporación de estos contenidos fue acordada con el Ministerio de Educación. La propuesta apunta a que la preparación ante un sismo no quede limitada a los simulacros, sino que también forme parte de la formación de los estudiantes.

“A partir del año que viene vamos a trabajar para introducir dentro de la currícula estudiantil en Salta estos temas”, anticipó Biella. Según explicó, la intención es que “los niños, más allá de practicar, de ejercitar los simulacros y demás, tengan dentro de alguna de las currículas estos temas”.

En ese camino, el 28 de septiembre se realizará en el COPAIPA una capacitación para directivos de establecimientos educativos. Los representantes de Capital participarán presencialmente, mientras que los del interior podrán sumarse de manera virtual.

“Queremos que cada escuela tenga su plan de seguridad porque cada edificio tiene su particularidad”, explicó Biella.

La propuesta también contempla promover simulacros y establecer previamente quiénes deberán asumir determinadas tareas frente a una emergencia. Biella puso como ejemplo el corte de los servicios después de un sismo y remarcó que cada establecimiento debería tener responsables designados para esas acciones.

“No es solamente mencionar esto, sino ejercitar, practicar las distintas acciones y, por supuesto, concientizar sobre la importancia de estar preparado”, sostuvo.

Biella vinculó estas medidas con las características sísmicas de la provincia. “Salta tiene la misma clasificación sísmica, es zona sísmica 3, de las más altas que hay, de manera que el riesgo es latente”, afirmó. También señaló que se trata de una de las provincias donde se registra una importante cantidad de movimientos: “No nos podemos relajar”.

Biella recordó que el organismo trabaja desde hace años en prevención mediante la verificación del cumplimiento de las normas sismorresistentes en los proyectos. Ahora, indicó, se busca ampliar ese trabajo junto con Educación, Seguridad, el municipio y otros organismos para fortalecer la preparación de la población ante eventuales movimientos sísmicos.