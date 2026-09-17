Segura rompió el silencio y apuntó a las críticas: "Mi error fue decir que íbamos a ascender con Juventud"

Juan Carlos Segura en dialogo con el periodista Javier Apricio, salió al cruce de las críticas que recibió durante las últimas semanas por la campaña de Juventud Antoniana en el Federal A y realizó una fuerte defensa de su gestión al frente de la institución. En la previa del último partido del Nonagonal, ante Cipolletti, el presidente del Santo reconoció además cuál considera que fue su principal error.

“¿Sabés cuál fue mi error? Decir que íbamos a ascender”, sostuvo Segura durante una entrevista, en referencia a aquella declaración en la que había asegurado que Juventud tenía un plantel para jugar la final del torneo.

Lejos de retractarse completamente de aquella expectativa, el dirigente explicó que se trataba de la ilusión que tenía cuando conformaron el plantel: “Esa era la expectativa que tenía Juan Carlos Segura. No me arrepiento”.

Sin embargo, el presente deportivo quedó muy lejos de aquella proyección. Juventud Antoniana llega a la última fecha del Nonagonal en el último lugar de la zona y sin posibilidades de pelear por el ascenso.

Segura reconoció la realidad deportiva, pero defendió el proceso institucional que encabeza desde hace dos años.

“Juan Carlos Segura no es ningún fraude. Juan Carlos Segura y su comisión directiva levantaron el club”, afirmó.

En ese sentido, recordó la situación que atravesaba Juventud cuando asumió: “Hace dos años, en 2024, Juventud peleó el descenso”. También destacó que desde entonces el equipo consiguió clasificar al Nonagonal en las temporadas siguientes.

El presidente aseguró además que durante su gestión se trabajó para ordenar las cuentas y resolver conflictos judiciales que arrastraba la institución.

“Nosotros le hemos levantado a Juventud todos los juicios que tenía”, manifestó, y agregó que el club actualmente no tiene juicios ni deudas, aunque reconoció que existen obligaciones salariales pendientes.

“Yo lo saqué del fondo del mar”

En uno de los pasajes más fuertes de la entrevista, Segura utilizó una particular metáfora para describir la situación en la que, según su visión, encontró a Juventud Antoniana.

“Juventud estaba en el fondo del mar. Juventud está volviendo a caminar. Obviamente que se va a caer”, expresó.

Y fue todavía más contundente al referirse a su propia participación en la recuperación institucional: “Yo a Juventud lo he sacado del fondo del mar”.

Segura también rechazó las críticas que apuntan a posibles cambios en el plantel y cuerpo técnico. Frente a quienes piden decisiones después de la mala campaña, fue categórico: “Yo no voy a echar más. ¿Quién me va a dar la plata para pagarles la rescisión de los contratos?”.

El futuro de Segura

Otro de los puntos que dejó abierta la entrevista fue la continuidad del propio presidente. Consultado sobre si se presentará en diciembre, Segura no dio una respuesta definitiva y explicó que deberá analizar la situación institucional y económica.

“Si no me presento, tengo que convocar a elecciones”, señaló, mientras remarcó las garantías y el dinero que, según afirmó, ha comprometido para sostener al club.

Juventud Antoniana cerrará mañana su participación en el Nonagonal del Federal A frente a Cipolletti, en un partido que marcará el final de una etapa deportiva muy diferente a la expectativa que el propio Segura había planteado al inicio del camino.

Ahora, con el Santo fuera de la pelea por el ascenso y en el último lugar de la zona, el presidente asumió públicamente que aquella frase que instaló la ilusión de jugar una final terminó siendo, según sus propias palabras, “mi error”.