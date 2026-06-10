"No da abasto": alertan por los controles contra la pesca ilegal en Cabra Corral

La pesca furtiva continúa siendo uno de los principales problemas en el dique Cabra Corral. La utilización de redes, una práctica prohibida, sigue siendo motivo de reclamo por parte de vecinos, pescadores deportivos y operadores turísticos de la zona.

El intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, reconoció que la situación persiste y advirtió que los controles resultan complejos debido a la extensión del embalse.

El jefe comunal explicó en Pelo y Barba, por Aries, que la fiscalización corresponde principalmente a las fuerzas de seguridad y señaló que tanto la Policía local como la Policía Lacustre enfrentan limitaciones para cubrir las más de 11 mil hectáreas que conforman el dique.

Carrasco también remarcó que el municipio colabora con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores, aunque sostuvo que el control de la pesca ilegal excede las competencias comunales.

La preocupación se mantiene especialmente entre quienes desarrollan actividades turísticas y recreativas vinculadas a la pesca deportiva, una de las principales atracciones del Cabra Corral.