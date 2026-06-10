Un municipio subastará terrenos para financiar obras públicas

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El municipio de Coronel Moldes avanzará con la venta de terrenos de su propiedad mediante una subasta pública que se realizaría en agosto. La iniciativa fue autorizada por el Concejo Deliberante y busca obtener recursos para financiar infraestructura, equipamiento y servicios para la comunidad.

El intendente Omar Carrasco explicó en Pelo y Barba, por Aries, que los terrenos no forman parte de los loteos sociales destinados a familias de bajos recursos, sino de un loteo municipal ubicado sobre la calle Sarmiento, una de las vías de acceso al dique Cabra Corral.

Según detalló, en esta primera etapa se ofrecerán 25 terrenos, mediante una subasta abierta y pública. El valor base surgirá de tasaciones oficiales y actualmente se estima en torno a los 20 millones de pesos por lote.

Carrasco remarcó que los recursos obtenidos sólo podrán utilizarse para tres destinos específicos fijados por ordenanza: obras públicas, compra de parque automotor municipal y provisión de servicios para loteos sociales.

Además, aseguró que el proceso contará con control judicial y auditorías para garantizar transparencia y evitar concentraciones de compra en pocas manos.