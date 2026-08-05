Irán y Omán acuerdan una nueva ruta en Ormuz

Así, la tensión entre Teherán y Washington continúa en aumento, con nuevas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de retomar acciones militares si no se reabre el estrecho y si fracasan las negociaciones que asegura mantener con la República Islámica, algo que las autoridades iraníes niegan de forma reiterada.

El acuerdo

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, dió precisiones sobre el acuerdo con Omán mediante un comunicado. “Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción”, afirmó.

No obstante, el portavoz de la diplomacia iraní subrayó que un eventual acuerdo entre Irán y Omán no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, al sostener que su cierre fue consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las repercusiones para la seguridad derivadas del conflicto. Según Bagaei, mientras continúen el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes —restablecido a mediados de julio— y otras acciones que calificó de “agresivas y amenazantes” contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro para la navegación comercial.

El portavoz explicó que las conversaciones entre Irán y Omán, como los dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, se desarrollan desde hace dos meses de forma profesional y “en avance”, con el objetivo de establecer una ruta segura para la navegación comercial y definir un mecanismo que regule el tránsito marítimo teniendo en cuenta aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad y medioambientales.

Las amenazas de Trump

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según dijo, comenzarían el lunes, algo que Teherán negó al insistir en que solo mantiene conversaciones con Omán sobre el futuro de la navegación en Ormuz y que Washington no participa en ellas.

Trump acusó posteriormente a Irán de actuar de forma “hipócrita” por negar la existencia de esos contactos y advirtió a la República Islámica de que se trata de su “última oportunidad para firmar un buen acuerdo”. “Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento”, remarcó Trump.

Entre otras declaraciones, el mandatario republicano advirtió a Irán de que sufrirá “un golpe muy duro” si vuelve a retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares, en una entrevista con la cadena Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles. “Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo”, afirmó Trump.

La guerra en Irán se prolonga ya más de cinco meses y se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la Administración del presidente Donald Trump. El Ejército de Estados Unidos ha agotado casi el 80 % de sus interceptores para un sistema clave de defensa antimisiles, según hizo público el martes la cadena CNN. Además, altos mandos militares estadounidenses advirtieron que las reservas de municiones del Pentágono son “peligrosamente bajas”, según fuentes que cita el mismo medio.

“Defendemos nuestro territorio”

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorandum de entendimiento, bajo la mediación de Pakistán y Qatar, para poner fin a la guerra, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y a Washington a restablecer el cerco naval frente a las costas iraníes.

Tras las insistencias de Trump de afirmar que hay negociaciones en curso con Teherán, el presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró el martes que su país no busca ampliar el conflicto con Estados Unidos. “Defendemos nuestro territorio, pero no buscamos una escalada de la guerra ni prolongar el conflicto”, afirmó Pezeshkian durante un discurso en la inauguración de un proyecto sanitario de apoyo a las familias, según informó la agencia Tasnim.

El mandatario también llamó a fortalecer la cohesión interna para impedir que “el enemigo pueda dividir y destruir” a la sociedad iraní. “Debemos trabajar para construir, en las actuales circunstancias, una sociedad que no despierte la codicia del enemigo, en la que no pueda intervenir ni sea capaz de dividirla y destruirla”, aseveró.

Sobre la escalada regional

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en las últimas horas el levantamiento de las sanciones impuestas contra una aerolínea, dos aeronaves y un hombre de nacionalidad iraquí vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los beneficiados por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro son la compañía Fly Baghdad Airlines Company –también registrada con los nombres Iraq Express y Fly Baghdad–, con sede en Bagdad, capital de Irak; además de dos aeronaves identificadas como Yi-Baf y Yi-Ban operadas por la citada aerolínea. Además, la OFAC ha levantado sus sanciones contra un hombre de nacionalidad iraquí e identificado como Bashir Abdulkadhim Aluán al Shababni, incluido en la lista del organismo desde enero de 2024 en tanto que director ejectivo de Fly Baghdad.

Washington impuso entonces sanciones a todos ellos alegando su apoyo a las operaciones de la Guardia Revolucionaria, así como a los aliados de este cuerpo militar iraní en otros países de la región, como el grupo chiita Hezbolá en Líbano, Kataeb Hezbolá en Irak o la Guardia Republicana Siria, leal al expresidente sirio Bashar al Assad.

A esto se suma que los ministros de Exteriores de Irak y Arabia Saudita, Fuad Husein y Faisal bin Farhan, respectivamente, abordaron este miércoles la necesidad de garantizar que el territorio iraquí no sea usado como base para agredir a países vecinos, después de la tensión entre ambas naciones por los ataques de las milicias iraquíes proiraníes.

El Ministerio de Exteriores saudí indicó en un comunicado que ambos ministros subrayaron “la necesidad de apoyar todos los esfuerzos que fortalezcan los intereses de Irak y sus relaciones con los países árabes e islámicos, garantizando que su territorio y recursos no se utilicen como arma de agresión contra sus vecinos”. También revisaron la situación en la región y destacaron la solidez de las relaciones entre ambos países, en una reunión bilateral que se llevó a cabo en el marco de la Reunión Ministerial en Apoyo de Jerusalén y sus Lugares Santos, celebrada en la capital jordana, Amán, por ministros de Exteriores y representantes de 14 países islámicos.

El encuentro se produce tras la tensión entre Riad y Bagdad por los ataques atribuidos a milicias iraquíes proiraníes contra instalaciones petroleras saudíes y por la posterior respuesta de Arabia Saudita, que, junto a Estados Unidos, lanzó ataques contra posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), causando 20 muertos y decenas de heridos.

Página12