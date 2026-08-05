Concejales aprobaron la Cuenta General del Ejercicio 2025 de la Municipalidad capitalina

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2025 luego del análisis realizado por el Tribunal de Cuentas.

“En un contexto donde las políticas públicas nacionales perjudican a provincias y municipios, la Municipalidad mantuvo el equilibrio de las cuentas públicas”, aseguró al respecto la concejal Camila Lobo al momento de tomar la palabra.

Destacó, en tanto, que la comuna haya cerrado el 2025 sin deudas públicas y que el 76,5% de las obras realizadas fueron ejecutadas con recursos propios.

“Es decir, se gestionó y volcó el esfuerzo de los vecinos en infraestructura para la ciudad”, señaló.

Finalmente, Lobo ponderó que la ejecución del Presupuesto 2025 fue del 92,63%, es decir, “que todo el presupuesto asignado se transformó en servicios y obras”, sentenció.

Por su parte, la oposición planteó que hubo poco tiempo para analizar el documento, a la vez que advirtió que existen incongruencias respecto a deudas que mantiene la comuna.