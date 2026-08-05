Articulan acciones de identificación con las comunidades originarias

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, organismo que depende de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, articuló acciones junto a caciques de comunidades originarias.

Durante el encuentro, los referentes plantearon inquietudes sobre la inscripción de nacimientos producidos mediante partos domiciliarios. En ese sentido, las autoridades del organismo explicaron que la inscripción debe realizarse en la oficina del Registro Civil correspondiente al lugar donde ocurrió el nacimiento, pero que el trámite puede iniciarse en cualquier de las oficinas seccionales ubicadas a lo largo y ancho de nuestra provincia.

Por otra parte, se acordó realizar un operativo de identificación durante el mes de octubre, abarcando las comunidades de La Puntana, Santa María, Alto La Sierra, La Junta y La Esperanza, entre otras comunidades de Santa Victoria Este. Durante estas acciones, los vecinos podrán realizar trámites de identificación, como la gestión del DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y demás tramites identificatorios. Además, se podrán iniciar trámites de inscripción de nacimiento fuera de término, tanto para niños como para adultos, siempre que cuenten con la documentación respaldatoria adecuada, acordando en tal sentido todos los presente difundir previamente los requisitos para este trámite, a fin de garantizar el éxito de los mismos.

Al respecto, Ubiergo señaló: "Nuestro gobernador nos pide garantizar el derecho a la identidad de todos los salteños. Por eso, para este futuro operativo se utilizarán camionetas 4x4 y valijas digitales, ya que el móvil del organismo no puede ingresar a comunidades que, en muchos casos, se encuentran en zonas de difícil acceso".

Finalmente, los referentes originarios manifestaron su conformidad con los resultados de la reunión y las gestiones realizadas por el organismo.

Participaron del encuentro Rosario Frías, cacique de La Puntana; el concejal Pedro Díaz, de la comunidad La Puntana; Víctor Galarza, de la comunidad Quebracho; Esteban Vega, de la comunidad El Algarrobal; Franco Bache, de la comunidad El Indio; Oscar Rodríguez, asesor del Senado Provincial; además del coordinador administrativo Lucas Saravia, la directora de Trámites Registrales e Identidad Civil, Lucía Pepe, y el director de Recursos Humanos, Miguel Camponovo.