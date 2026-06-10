Preocupa la baja del turismo en uno de los principales destinos de Salta

La actividad turística atraviesa un momento complejo en Coronel Moldes, uno de los principales destinos vinculados al dique Cabra Corral.

En Pelo y Barba, por Aries, el intendente Omar Carrasco admitió que la ocupación ya no alcanza los niveles habituales y señaló que muchos fines de semana registraron entre 70% y 80% de ocupación, cuando años atrás era frecuente alcanzar el lleno total.

El jefe comunal sostuvo que la caída se siente especialmente en el sector gastronómico y en los alojamientos turísticos, donde las reservas disminuyeron respecto de temporadas anteriores.

Si bien no se registran cierres masivos de emprendimientos, explicó que gran parte de la oferta está compuesta por alquileres temporarios y cabañas, por lo que el impacto se refleja principalmente en una menor demanda y menores ingresos para los prestadores.

Carrasco aseguró que el municipio trabaja junto a la Cámara de Turismo local en acciones de promoción para intentar sostener la actividad en uno de los destinos más visitados del Valle de Lerma.