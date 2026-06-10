Preocupa la baja del turismo en uno de los principales destinos de Salta

El intendente de Coronel Moldes reconoció que la actividad se encuentra por debajo de temporadas anteriores. La baja afecta principalmente a alojamientos, gastronomía y alquileres temporarios.
Turismo10/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

dique-cabra-corral

La actividad turística atraviesa un momento complejo en Coronel Moldes, uno de los principales destinos vinculados al dique Cabra Corral.

En Pelo y Barba, por Aries, el intendente Omar Carrasco admitió que la ocupación ya no alcanza los niveles habituales y señaló que muchos fines de semana registraron entre 70% y 80% de ocupación, cuando años atrás era frecuente alcanzar el lleno total.

El jefe comunal sostuvo que la caída se siente especialmente en el sector gastronómico y en los alojamientos turísticos, donde las reservas disminuyeron respecto de temporadas anteriores.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 10.54.46Turismo defendió su gestión, negó que falte promoción y prometió una buena temporada

Si bien no se registran cierres masivos de emprendimientos, explicó que gran parte de la oferta está compuesta por alquileres temporarios y cabañas, por lo que el impacto se refleja principalmente en una menor demanda y menores ingresos para los prestadores.

Carrasco aseguró que el municipio trabaja junto a la Cámara de Turismo local en acciones de promoción para intentar sostener la actividad en uno de los destinos más visitados del Valle de Lerma.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail