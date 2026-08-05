La Ley de Tierras atravesó el debate en el Concejo Deliberante capitalino

En el tramo de manifestaciones de la sesión del Concejo Deliberante capitalino, los ediles se pronunciaron sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tratará este jueves el Senado de la Nación.

“El proyecto se iba a tratar durante el mundial, el accionar de los jugadores hizo que el tratamiento se suspenda”, aseguró el concejal Gustavo Farquharson al tomar la palabra, y en tanto que celebró que, minutos antes de la sesión, el gobierno libertario haya decidido – “debido a la presión social”, aseguró el edil – retirar el capítulo donde se subían los límites de compra de tierras para extranjeros.

Según su visión, “claramente hay una decisión de rifar y vender Argentina” y ello tiene estrecha relación con los intereses de EEUU.

“Uno entiende la ley bases, la de glaciares, el desarme de los dispositivos de manejo del fuego y esta ley, que no es una simple discusión, se discute en manos de quién dejamos los recursos estratégicos del país”, completó.