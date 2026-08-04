Convocan a una movilización y junta de firmas contra la ley de propiedad privada

Tras varias postergaciones, el Senado de la Nación volverá a debatir este jueves 6 de agosto el proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por el oficialismo. En ese contexto, distintos sectores convocaron en Salta a una movilización y a la firma de un petitorio dirigido a los legisladores nacionales para expresar su rechazo a la iniciativa.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la presidenta de la ONG Aynis por el Desarrollo, informó que serán dos jornadas de movilización: el miércoles 5 de agosto, a las 17 horas, en el Monumento a Güemes donde se juntarán firmas sobre el rechazo al proyecto; y una segunda instancia el jueves 6 cuando se debata la iniciativa

"Esto no se trata de cuestiones de ideologías políticas, no se trata de izquierda o de derecha, sino de pronunciarnos como argentinos", afirmó Canto.

En ese sentido, adelantó que el petitorio solicitará a los senadores nacionales que no acompañen el proyecto. “Una cosa es atraer inversiones, y otra cosa muy distinta es perder la capacidad para decidir quién controla nuestros recursos estratégicos. Argentina necesita inversiones, no estamos en contra, que vengan, pero bajo reglas que preserven la soberanía y el interés nacional y el interés del pueblo”, indicó.

Los organizadores invitaron a los asistentes a concurrir con una camiseta o una bandera argentina y remarcaron que la participación estará abierta a todas las personas que deseen adherir al petitorio antes de la sesión prevista en la Cámara alta.

Cuestionamientos al alcance del proyecto

Canto sostuvo que, si bien la iniciativa es presentada como una ley para proteger la propiedad privada, en realidad incorpora modificaciones a otras normas que, según afirmó, tienen un impacto sobre el régimen de tierras y el control de recursos estratégicos.

"Detrás de ese título atractivo se introducen cambios muy profundos. No solo modifica el régimen de tierras, sino que también endurece los desalojos y reduce herramientas que hoy tiene el Estado para proteger recursos estratégicos y derechos que tenemos como argentinos", señaló.

La presidenta de Aynis por el Desarrollo aseguró que uno de los puntos que más preocupa es la modificación de la Ley de Tierras Rurales. "Hoy ese límite se mide por zonas y municipios para evitar que un extranjero compre un área estratégica completa. La propuesta es tomar el promedio de toda la provincia, lo que podría permitir la venta de regiones enteras mientras el porcentaje provincial siga dentro del límite legal", advirtió.

En ese sentido, consideró que Salta sería una de las provincias más afectadas por esa modificación debido a sus características geográficas y productivas. "Salta tiene frontera internacional, litio, agua, biodiversidad, minería, producción agrícola y comunidades originarias. Si esta ley se aprueba, se flexibilizan los controles sobre la compra de tierras y el impacto aquí podría ser mucho mayor que en otras provincias", concluyó.