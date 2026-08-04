Dura medida de Brasil contra Argentina: no repone a su embajador en Buenos Aires

El Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva rebajó sus relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de "encargado de negocios", tras la nueva ola de insultos de Javier Milei hacia el jefe de Estado vecino.

Asi se lo comunicó esta tarde al Embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, cuya estadía allí dependerá de lo que decida hacer Milei.

Según pudo saber Clarín de fuentes oficiales vecinas, la decisión implica que por orden del canciller Mauro Vieira, su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no volverá a nuestro país.

En Brasilia, remarcaron que desde el domingo último, en su entrevista con LN+, el libertario no sólo ratificó sus epítetos de "ladrón" y "corrupto" una vez más, sino que lo hizo cuatro veces.

El fin de semana, tras unas declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno, en Radio Mitre, se pensó que la situación se iba distender y que había una posibilidad de que Bitelli volviera a la Argentina.

Bitelli estaba en su país, convocado de urgencia luego de que el sábado 25 de julio en un acto en el que Milei viajó a San Pablo para apoyar al candidato de la derecha Flavio Bolsonaro emitiera una serie de insultos hacia Lula y hacia el juez del máximo tribunal de justicia de Brasil Alexandre de Moraes que no lo dejó visitar a Jair Bolsonaro (padre del candidato).

El expresidente de Brasil cumple prisión domiciliaria condenado por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula.