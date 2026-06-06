Colombia envió a Cuba un buque de la Armada con 100 toneladas de ayuda humanitaria

El gobierno de Colombia envió a Cuba el viernes unas 100 toneladas de ayuda humanitaria para mitigar las carencias provocadas por la crisis energética y económica, reforzada por las medidas de bloqueo de Estados Unidos.

Según informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), el buque ARC Caribe de la Armada Nacional partió desde el puerto colombiano de Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

"Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad", señaló un comunicado de APC Colombia citado por medios estatales cubanos.

La directora general de APC, Alexandra Palencia, dijo que el envío representa "una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos" ya que "ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo".

A esta ayuda se suman más de siete toneladas de aportaciones del Movimiento Colombiano de Solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes y de otras organizaciones de la sociedad civil, refirió la prensa estatal cubana.

En abril pasado, Colombia envió a La Habana un donativo con medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a paliar el desabastecimiento causado por la severa crisis que padece la isla.

Antes, en noviembre, el gobierno colombiano había enviado a la isla 240 toneladas de ayuda, tras los daños provocados por el huracán Melissa en la región oriental cubana.

Con información de efe, APC Colombia