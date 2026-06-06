Tensión en Perú: Envían a juicio al candidato izquierdista Roberto Sánchez a 48 horas del balotaje

La justicia de Perú decidió este viernes, dos días antes del balotaje presidencial, enviar a juicio al candidato izquierdista Roberto Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento a su partido hace unos seis años.

Sánchez enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, en una apretada segunda vuelta, en cuya celebración no impactará la orden judicial pues sigue un proceso de apelación.

Si gana la presidencia de Perú, Sánchez tendría inmunidad, según la Constitución.

"Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino", leyó la resolución el juez Adolfo Farfán, tras una audiencia virtual de dos días.

La fiscalía peruana, que pidió pena de cinco años y cuatro meses, expresó "estar conforme" con el "auto de enjuiciamiento". La defensa de Sánchez ya anunció que apelará, para lo cual tiene plazo de una semana.

Según la fiscalía, hay inconsistencias en los reportes financieros del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en campañas para comicios regionales y municipales en los que participó entre 2018 y 2020.

De acuerdo con la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con información de afp, Diario Correo