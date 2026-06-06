Ordenan a los habitantes de San Petersburgo no salir de sus casas por ataques con drones

Las autoridades de San Petersburgo ordenaron hoy a sus habitantes que no salgan de sus casas tras un nuevo ataque masivo con drones. Es primera vez que se adopta esta medida desde que se inició la guerra contra Ucrania.

"Permanezcan en sus casas y no salgan a la calle", escribió Alexandr Beglov, gobernador de la antigua capital zarista, en su canal de Telegram.

Ucrania ya lanzó un ataque masivo contra la urbe el miércoles (03.06.2026), coincidiendo con el comienzo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, presidido por el líder ruso, Vladimir Putin. A su vez, el gobernador de la adyacente región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó sobre el derribo de 141 drones durante la noche, sin precisar los daños personales y materiales causados.

Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados enemigos golpearon el Instituto de Tecnología Térmica en la localidad de Lomonosov, vinculada con la fabricación de armamento submarino; una refinería en Peterhof, localidad famosa por el Palacio de Pedro I, y un edificio de la academia de cadetes de la Armada en el puerto báltico de Kronstadt.

Solicitud de conversación directa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el jueves (04.06.2026) en una carta abierta dirigida al jefe del Kremlin que, si no aceptaba la propuesta de negociaciones directas, Kiev seguiría con su campaña de ataques contra la retaguardia rusa.

Putin rechazó ayer la oferta, aduciendo que "no le ve sentido", al tiempo que llamó públicamente al ejército ruso a seguir avanzando para hacerse con el control de todo el Donbás.

Con información de efe, ap